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Лига чемпионов

Нагельсманн рассказал, предоставит ли отдых лидерам «Баварии» в матче с «Интером»

29 Октября 2022 • 21:26 Комментировать
Бавария
...
Интер Милан
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01.11 23:00

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился планами на ближайший матч Лиги чемпионов.

Встреча заключительного тура группового этапа состоится 1 ноября в Мюнхене. «Бавария» уже гарантировала себе первое место в квартете, в связи с чем рулевому команды задали вопрос о ротации состава.

«Мы в любом случае хотим одержать победу. Мы внесём некоторые изменения в состав, конкретнее об этом можно будет говорить по итогам тренировок в ближайшие дни. Думаю, мы проведём не семь замен в стартовом составе, а примерно три или четыре», – признался Нагельсманн после победы в матче Бундеслиги над «Майнцем» со счётом 6:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ ИНТЕР МИЛАН
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