Нагельсманн рассказал, предоставит ли отдых лидерам «Баварии» в матче с «Интером»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился планами на ближайший матч Лиги чемпионов.

Встреча заключительного тура группового этапа состоится 1 ноября в Мюнхене. «Бавария» уже гарантировала себе первое место в квартете, в связи с чем рулевому команды задали вопрос о ротации состава.

«Мы в любом случае хотим одержать победу. Мы внесём некоторые изменения в состав, конкретнее об этом можно будет говорить по итогам тренировок в ближайшие дни. Думаю, мы проведём не семь замен в стартовом составе, а примерно три или четыре», – признался Нагельсманн после победы в матче Бундеслиги над «Майнцем» со счётом 6:2.