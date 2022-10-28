Льорис: «Матч против «Марселя» можно сравнить с финалом»

Страж ворот лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис отметил важность поединка против французского «Марселя» в рамках заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Эта встреча будет похожа на финал. Хотя у нас есть преимущество, поскольку нам хватит ничейного исхода, чтобы выйти в плей-офф. В этом поединке нужно играть головой, чувствами и сердцем. «Тоттенхэм» должен выложиться на 100 процентов», - цитирует вратаря Get French Football News.

Перед последним туром «Тоттенхэм» с восемью баллами лидирует в группе, а «Марсель» (6) располагается на последнем месте.