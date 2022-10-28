Лидер атаки «Баварии» сможет вернуться на поле к матчу с «Интером»

Вингер «Баварии» Лерой Сане почти восстановился после травмы.

Немецкий футболист отсутствовал в недавних поединках мюнхенцев из-за повреждения, однако теперь готов вновь вносить свой вклад в успехи команды Юлиана Нагельманна. Согласно информации Bild, 26-летний игрок возобновил занятия с мячом, а его полноценное возвращение в строй с высокой вероятностью состоится перед матчем Лиги чемпионов против миланского «Интера», который пройдёт 1 ноября.

В активе Лероя Сане десять забитых мячей и пять результативных передач в 16 встречах за «Баварию» во всех турнирах текущей кампании.