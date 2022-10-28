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Лига чемпионов

Лидер атаки «Баварии» сможет вернуться на поле к матчу с «Интером»

28 Октября 2022 • 00:02 Комментировать
Бавария
...
Интер Милан
1 1.50 X 4.80 2 5.70
01.11 23:00

Вингер «Баварии» Лерой Сане почти восстановился после травмы.

Немецкий футболист отсутствовал в недавних поединках мюнхенцев из-за повреждения, однако теперь готов вновь вносить свой вклад в успехи команды Юлиана Нагельманна. Согласно информации Bild, 26-летний игрок возобновил занятия с мячом, а его полноценное возвращение в строй с высокой вероятностью состоится перед матчем Лиги чемпионов против миланского «Интера», который пройдёт 1 ноября.

В активе Лероя Сане десять забитых мячей и пять результативных передач в 16 встречах за «Баварию» во всех турнирах текущей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Лерой Сане
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БАВАРИЯ ИНТЕР МИЛАН
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