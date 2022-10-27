​Анри: Хави не виноват

Бывший игрок «Барселоны» Тьерри Анри не считает, что главный тренер команды Хави виноват в раннем вылете из Лиги чемпионов.

Напомним, что «Барселона» уже никуда не денется с третьего места в группе – в плей-офф прошли «Бавария» и «Интер».

«Конечно, результат важен, мы видим это на примере Стивена Джеррарда. Проблема «Барселоны» в том, что у тренера там нет времени.

Но позвольте сказать, что если бы сейчас в «Барселоне» другой тренер разбирался с тем, что происходит, вулкан бурлил бы ещё сильнее… он просто извергся бы. Но поскольку тренером является Хави, всё в порядке», - сказал Анри CBS Sports.