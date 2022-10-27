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Лига чемпионов

Конте пропустит решающий матч Лиги чемпионов с «Марселем»

27 Октября 2022 • 16:31 Комментировать
Марсель
...
Тоттенхэм
1 3.25 X 3.40 2 2.20
01.11 23:00

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте дисквалифицирован на заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов. Как сообщает The Guardian, УЕФА подтвердил дисквалификацию итальянца на одну игру за получение красной карточки в матче против «Спортинга».

Отмечается, что наказание для Антонио Конте может даже ужесточиться – УЕФА может изучить высказывания рулевого «шпор» после игры.

Напомним, что Антонио Конте возмущался из-за незасчитанного гола «Тоттенхэма». Сыграв 1:1 со «Спортингом, лондонцы не смогли досрочно обеспечить себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

Чтобы выйти в плей-офф, «Тоттенхэму» хватит ничьей в гостях у «Марселя» на следующей неделе.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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МАРСЕЛЬ ТОТТЕНХЭМ
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