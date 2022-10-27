​Семак: «Конечно, нам не хватает Лиги чемпионов»

Наставник «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о Лиге чемпионов, в которой в этом сезоне питерцы не выступают.

Напомним, что российские клубы были отстранены от клубных турниров УЕФА из-за наложенных санкций.

«Что касается Лиги чемпионов, конечно, нам её не хватает. Это лучший турнир в клубном футболе. Не хватает её атмосферы», - высказался Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Семак отметил, что выступления в Лиге чемпионов показывают слабые стороны команды и помогают определить путь, по которому нужно двигаться. Также тренер «Зенита» сказал, что Лига чемпионов способствует прогрессу футболистов, а также даёт им возможность заявить о себе перед более статусными клубами.