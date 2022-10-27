​Гол Месси признали лучшим в пятом туре Лиги чемпионов

Во вторник и среду прошли матчи пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов. По их завершению УЕФА выбрал лучший гол. Его автором стал нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. В игре против «Маккаби» из Хайфы звёздный аргентинец получил передачу от Килиана Мбаппе и отправил мяч в сетку внешней стороной стопы с полулёта.

Напомним, что «ПСЖ» разгромил «Маккаби» со счётом 7:2. Парижане уже оформили себе путёвку в плей-офф Лиги чемпионов – в последнем туре группового этапа команда Кристофа Галтье заочно сразится с «Бенфикой» за первое место в квартете.

Матчи шестого тура Лиги чемпионов пройдут уже на следующей неделе.