​Винисиус – о голе в финале Лиги чемпионов: «Любимый и самый важный»

В прошлом сезоне «Реал» завоевал трофей Лиги чемпионов. В финале команда Карло Анчелотти обыграла «Ливерпуль» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Винисиус Жуниор. Бразилец поделился эмоциями от того своего результативного удара.

«Конечно, это мой любимый и самый важный гол. Это гол, о котором я так мечтал. Забить в финале Лиги чемпионов было очень приятно, но я не хочу останавливаться на достигнутом. Я хочу продолжать творить историю в крупнейшем клубе мира», - сказал Винисиус Goal.com.

Винисиус Жуниор защищает цвета мадридского «Реала» с сезона 2018/2019.