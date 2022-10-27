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Лига чемпионов

​Винисиус – о голе в финале Лиги чемпионов: «Любимый и самый важный»

27 Октября 2022 • 13:50 Комментировать

В прошлом сезоне «Реал» завоевал трофей Лиги чемпионов. В финале команда Карло Анчелотти обыграла «Ливерпуль» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Винисиус Жуниор. Бразилец поделился эмоциями от того своего результативного удара.

«Конечно, это мой любимый и самый важный гол. Это гол, о котором я так мечтал. Забить в финале Лиги чемпионов было очень приятно, но я не хочу останавливаться на достигнутом. Я хочу продолжать творить историю в крупнейшем клубе мира», - сказал Винисиус Goal.com.

Винисиус Жуниор защищает цвета мадридского «Реала» с сезона 2018/2019.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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