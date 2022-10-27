Тудор: «Марсель» может выйти в плей-офф на глазах своих болельщиков»

Наставник «Марселя» Игор Тудор прокомментировал гостевое поражение от франкфуртского «Айнтрахта» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Французы уступили со счетом 1:2.

«Мы проделали большую работу, но остались без очков по итогам матча. Нужно было забивать еще, но у нас не получилось. Соперник же забил больше и поэтому победил. Впрочем, сейчас «Марсель» находится в неплохом положении. Мы можем пройти дальше на глазах у своих болельщиков», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В последнем туре «Марсель» на своем поле примет лондонский «Тоттенхэм».