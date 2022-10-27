Гётце подвёл итоги матча с «Марселем»

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Марио Гётце пообщался с представителями СМИ после победы над французским «Марселем» (2:1) в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Очень тяжелый матч. Соперник оказывал на нас давление, особенно после перерыва. Я пытался создать свободные зоны для своих партнеров по команде. Коло хорошо справился, забив победный мяч. Я не мог пробить в том моменте, поэтому отдал передачу на него», - передает слова 30-летнего футболиста пресс-служба УЕФА.

Перед заключительным туром «Айнтрахт» с семью очками занимает третье место в квартете D.