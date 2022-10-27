Джованни Симеоне: «Получал удовольствие в матче с «Рейнджерс»

Форвард «Наполи» Джованни Симеоне прокомментировал крупную над шотландским клубом «Рейнджерс» (3:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. В прошедшей встрече аргентинец отметился двумя забитыми мячами.

«В этом матче я делал то, что делаю всегда. Вышел на поле с отличным настроением и получал удовольствие. Хочу показывать на поле все, на что способен. После этого поединка у меня остались отличные впечатления», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

В пяти турах «Наполи» набрал 15 баллов и лидирует в группе. В заключительном матче неаполитанцы сыграют на выезде с «Ливерпулем».