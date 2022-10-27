Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Тренер «Спортинга»: «Было бы несправедливостью проиграть «Тоттенхэму»

27 Октября 2022 • 09:59 Комментировать
Тоттенхэм
1:1
Спортинг Л
окончен

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонский «Спортинг» сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэмом» (1:1). В послематчевом интервью наставник «львов» Рубен Аморим прокомментировал результат встречи.

«Спортинг» противостоял сильному сопернику и заслужил ничью. Мы сделали много для достижения этого результата, особенно в первом тайме. Да, после перерыва «Тоттенхэм» превосходил нас, но мы смогли вытерпеть их натиск. Было бы несправедливо, если бы мы проиграли», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

После пяти туров «Спортинг» занимает второе место в группе. В заключительном матче португальцы встретятся с «Айнтрахтом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Спортинг Лиссабон Рубен Аморим
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Октября
09:59 · Лига чемпионов
Тренер «Спортинга»: «Было бы несправедливостью проиграть «Тоттенхэму»
09:25 · Лига чемпионов
Робертсон прокомментировал выход «Ливерпуля» в плей-офф ЛЧ
09:11 · Лига чемпионов
Гризманн стал рекордсменом «Атлетико» в Лиге чемпионов
09:05 · Лига чемпионов
Моура подвёл итоги матча «Тоттенхэм» - «Спортинг»
08:44 · Лига чемпионов
Лапорта - о вылете «Барселоны» из ЛЧ: «Чуда не произошло»
08:35 · Лига чемпионов
Нагельсманн высказался о разгроме «Барселоны»
08:28 · Лига чемпионов
Кейн - об отменённом голе: «Я полностью опустошён»
08:15 · Лига чемпионов
Облак - о вылете «Атлетико» из ЛЧ: «Очень жестокий финал»
08:09 · Лига чемпионов
Левандовски впервые не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов с момента своего дебюта 1
08:02 · Лига чемпионов
«Барселона» рассчитывала дойти минимум до четвертьфинала Лиги чемпионов
07:57 · Лига чемпионов
Хаби Алонсо высказался о пенальти в ворота «Байера» после финального свистка
07:44 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» установил клубный рекорд в Лиге чемпионов
07:38 · Лига чемпионов
Гави: «Барселона» бросит все силы на Лигу Европы»
07:32 · Лига чемпионов
Форвард «Баварии» Чупо-Мотинг высказался о разгроме «Барселоны»
07:21 · Лига чемпионов
Де Лихт - о разгроме «Барселоны»: «Баварии было тяжело»
Все новости
Рекомендуем