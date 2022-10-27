Тренер «Спортинга»: «Было бы несправедливостью проиграть «Тоттенхэму»

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонский «Спортинг» сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэмом» (1:1). В послематчевом интервью наставник «львов» Рубен Аморим прокомментировал результат встречи.

«Спортинг» противостоял сильному сопернику и заслужил ничью. Мы сделали много для достижения этого результата, особенно в первом тайме. Да, после перерыва «Тоттенхэм» превосходил нас, но мы смогли вытерпеть их натиск. Было бы несправедливо, если бы мы проиграли», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

После пяти туров «Спортинг» занимает второе место в группе. В заключительном матче португальцы встретятся с «Айнтрахтом».