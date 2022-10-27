Моура подвёл итоги матча «Тоттенхэм» - «Спортинг»

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Лукас Моура высказался о результате поединка против лиссабонского «Спортинга» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Сложная игра, типичная для этого турнира. «Тоттенхэм» сражался до последней минуты, не давая сопернику преуспеть в игре. Мы проявили отличный настрой, благодарю партнеров за это. Теперь нам нужно оформить выход в плей-офф», - передает слова бразильского футболиста пресс-служба УЕФА.

«Шпоры» после пяти туров занимают первое место в своей группе. В заключительном туре подопечные Антонио Конте сыграют против «Марселя».