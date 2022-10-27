Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Лапорта - о вылете «Барселоны» из ЛЧ: «Чуда не произошло»

27 Октября 2022 • 08:44 Комментировать

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта пообщался с представителями СМИ после вылета команды из Лиги чемпионов. В матче пятого тура группового этапа «сине-гранатовые» на своем поле проиграли мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3.

«Чуда не произошло. Теперь нам нужно двигаться дальше, мы продолжаем сражаться за чемпионский титул в Ла Лиге. «Барселона» должна показать, что способна прибавить. Чемпионат Испании очень важен для нас, поэтому сосредоточим внимание на нем и других турнирах», - передает слова руководителя инсайдер Хорди Бланко в социальных сетях.

В группе Лиги чемпионов «Барселона» финишировала на третьем месте и весной выступит в Лиге Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Октября
09:25 · Лига чемпионов
Робертсон прокомментировал выход «Ливерпуля» в плей-офф ЛЧ
09:11 · Лига чемпионов
Гризманн стал рекордсменом «Атлетико» в Лиге чемпионов
09:05 · Лига чемпионов
Моура подвёл итоги матча «Тоттенхэм» - «Спортинг»
08:44 · Лига чемпионов
Лапорта - о вылете «Барселоны» из ЛЧ: «Чуда не произошло»
08:35 · Лига чемпионов
Нагельсманн высказался о разгроме «Барселоны»
08:28 · Лига чемпионов
Кейн - об отменённом голе: «Я полностью опустошён»
08:15 · Лига чемпионов
Облак - о вылете «Атлетико» из ЛЧ: «Очень жестокий финал»
08:09 · Лига чемпионов
Левандовски впервые не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов с момента своего дебюта 1
08:02 · Лига чемпионов
«Барселона» рассчитывала дойти минимум до четвертьфинала Лиги чемпионов
07:57 · Лига чемпионов
Хаби Алонсо высказался о пенальти в ворота «Байера» после финального свистка
07:44 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» установил клубный рекорд в Лиге чемпионов
07:38 · Лига чемпионов
Гави: «Барселона» бросит все силы на Лигу Европы»
07:32 · Лига чемпионов
Форвард «Баварии» Чупо-Мотинг высказался о разгроме «Барселоны»
07:21 · Лига чемпионов
Де Лихт - о разгроме «Барселоны»: «Баварии было тяжело»
04:58 · Лига чемпионов
Эстегор забил сотый гол «Наполи» в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем