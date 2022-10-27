Лапорта - о вылете «Барселоны» из ЛЧ: «Чуда не произошло»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта пообщался с представителями СМИ после вылета команды из Лиги чемпионов. В матче пятого тура группового этапа «сине-гранатовые» на своем поле проиграли мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3.

«Чуда не произошло. Теперь нам нужно двигаться дальше, мы продолжаем сражаться за чемпионский титул в Ла Лиге. «Барселона» должна показать, что способна прибавить. Чемпионат Испании очень важен для нас, поэтому сосредоточим внимание на нем и других турнирах», - передает слова руководителя инсайдер Хорди Бланко в социальных сетях.

В группе Лиги чемпионов «Барселона» финишировала на третьем месте и весной выступит в Лиге Европы.