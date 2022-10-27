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Лига чемпионов

Кейн - об отменённом голе: «Я полностью опустошён»

27 Октября 2022 • 08:28 Комментировать
Тоттенхэм
1:1
Спортинг Л
окончен

Центрфорвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался о своем незасчитанном голе в концовке матча группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (1:1). Мяч был отменен после подсказки системы ВАР – у англичанина зафиксировали офсайд.

«Даже не знаю, как это прокомментировать. Я полностью опустошен. Мы очень хотели победить и были близки к этому. «Тоттенхэм» проявил невероятный дух. Теперь все в наших руках перед заключительным туром», - гласит сообщение нападающего в соцсетях.

После пяти туров подопечные Антонио Конте с восемью набранными баллами занимают первое место в таблице группы D. В последнем туре «шпоры» встретятся с «Марселем».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
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