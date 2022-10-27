Гави: «Барселона» бросит все силы на Лигу Европы»

В матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов каталонская «Барселона» на своем поле разгромно уступила мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3. Своим мнением по этому результату поделился полузащитник «сине-гранатовых» Гави.

«Мы знали, что уже почти вылетели из ЛЧ и могли рассчитывать только на чудо. Этот опыт должен помочь нам в будущем. Теперь «Барселона» бросит все силы на Лигу Европы. Хотим выиграть этот турнир.

У нас достаточно молодая команда, так что все впереди. Нам нужно время. Хотя стоит признать, что такой ранний вылет из ЛЧ – это провал для «Барселоны», - цитирует Гави пресс-служба УЕФА.

После пяти туров «Барселона» с четырьмя очками занимает третье место в группе.