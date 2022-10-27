Форвард «Баварии» Чупо-Мотинг высказался о разгроме «Барселоны»

Форвард мюнхенской «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг пообщался с журналистами после крупной гостевой победы над каталонской «Барселоной» в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы в каждом розыгрыше Лиги чемпионов рассчитываем на итоговую победу в турнире. В прошедшем матче прекрасно выступил Гнабри. Он провел поединок на высочайшем классе. В моменте с голом Серж выждал до последнего и сделал отличный пас на меня», - приводит слова нападающего пресс-служба УЕФА.

«Бавария» набрала 15 очков в пяти турах. «Барселона» с четырьмя баллами находится на третьей позиции.