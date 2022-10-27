Эстегор забил сотый гол «Наполи» в Лиге чемпионов

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов «Наполи» обыграл со счетом 3:0 шотландский «Глазго Рейнджерс», практически обеспечив себе первое место в группе. Чтобы упустить его, подопечным Лучано Спаллетти надо будет крупно проиграть английскому «Ливерпулю».

В матче против «Рейнджерс» блеснул Джованни Симеоне, забивший дважды, а третий гол на свой счет записал Лео Эстигор. Как выяснилось, мяч норвежца стал юбилейным, сотым за все время выступлений «Наполи» в Лиге чемпионов.

В последнем туре самого престижного клубного турнира Европы «Наполи» сыграет на выезде против «Ливерпуля».