Ван Бронкхорст: «Мы проиграли центр поля»

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов «Наполи» обыграл со счетом 3:0 шотландский «Глазго Рейнджерс», практически обеспечив себе первое место в группе. Чтобы упустить его, подопечным Лучано Спаллетти надо будет крупно проиграть английскому «Ливерпулю». Что касается «Рейнджерс», то у команды Джованни ван Бронкхорста будет еще один шанс показать себя - в последнем туре, в матче против «Аякса». Наставник «Рейнджерс» поделился своими мыслями о матче с «Наполи»:

- Я расстроен. Мы хотели хорошо начать, но проиграли центр поля, и «Наполи» быстро забил два мяча. Мы могли отыграть один гол, во втором тайме также были шансы, вторая половина встречи в целом сложилась лучше. Не будем забывать, что неудачу потерпели не только мы, такие клубы, как «Ювентус» и «Барселона», также не пройдут дальше, - цитирует ван Бронкхорста calcionapoli1926.it.