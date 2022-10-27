Впервые за историю Лиги чемпионов лишь один испанский клуб сыграет в плей-офф 1\8 финала

«Барселона», а также мадридский «Атлетико» уже, за тур до конца группового раунда утратили шансы выйти в следующий раунд турнира, причем «Барселона» потерпела подобную неудачу уже второй раз кряду. Не преуспела и «Севилья» - она также останется третьей в своей группе, вне зависимости от результата последнего тура.

Таким образом, дальше прошел только мадридский «Реал» - впервые за все то время, когда в Лиге чемпионов появилась стадия 1\8 финала (с сезона 2003\2004), лишь один испанский клуб вышел в плей-офф. Это свидетельствует о деградации испанского футбола, но, с другой стороны, именно мадридский «Реал» является действующим обладателем трофея.