Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Впервые за историю Лиги чемпионов лишь один испанский клуб сыграет в плей-офф 1\8 финала

27 Октября 2022 • 03:46 Комментировать (1)

«Барселона», а также мадридский «Атлетико» уже, за тур до конца группового раунда утратили шансы выйти в следующий раунд турнира, причем «Барселона» потерпела подобную неудачу уже второй раз кряду. Не преуспела и «Севилья» - она также останется третьей в своей группе, вне зависимости от результата последнего тура.

Таким образом, дальше прошел только мадридский «Реал» - впервые за все то время, когда в Лиге чемпионов появилась стадия 1\8 финала (с сезона 2003\2004), лишь один испанский клуб вышел в плей-офф. Это свидетельствует о деградации испанского футбола, но, с другой стороны, именно мадридский «Реал» является действующим обладателем трофея.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Барселона Севилья
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Vladik1993-25
27 Октября 2022 в 04:38
Реалу не стоит расслабляться иначе защитить титул ЛЧ будет очень тяжело!!)
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Спортинг Л Спортинг Л
1
1
1.57 4.20 5.80
Видео
Окончен
Аякс Аякс
Ливерпуль Ливерпуль
0
3
2.25 4.20 2.50
Видео
Окончен
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Марсель Марсель
2
1
2.30 3.40 3.15
Видео
Окончен
Наполи Наполи
Рейнджерс Рейнджерс
3
0
Видео
Окончен
Барселона Барселона
Бавария Бавария
0
3
2.25 3.95 3.05
Видео
Окончен
Атлетико М Атлетико М
Байер Л Байер Л
2
2
1.22 6.40 9.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Октября
04:22 · Лига чемпионов
Ван Бронкхорст: «Мы проиграли центр поля»
04:02 · Лига чемпионов
Костакурта: «Три игрока, которые изменили «Интер»
03:46 · Лига чемпионов
Впервые за историю Лиги чемпионов лишь один испанский клуб сыграет в плей-офф 1\8 финала 1
03:01 · Лига чемпионов
Спаллетти: «Ким - просто зверь»
02:52 · Лига чемпионов
Диего Милито: «Фантастический вечер»
02:45 · Лига чемпионов
Тони: «Интер» выбрался из огненной группы»
02:37 · Лига чемпионов
Мхитарян: «После гола всё стало легче»
02:12 · Лига чемпионов
Джеко: «Не знаю, является ли подвигом то, что мы выбили «Барселону»
02:09 · Лига чемпионов
Лапорта: «Хави проделывает хорошую работу»
02:02 · Лига чемпионов
Симеоне: «Мой самый тяжёлый вечер у руля «Атлетико» 1
01:57 · Лига чемпионов
Тер Штеген: «Теперь мы должны побороться в Лиге Европы»
01:52 · Лига чемпионов
За 5 матчей в «Барселоне» Левандовски потерпел столько же поражений в Лиге чемпионов, сколько с «Баварией» – за 43 1
01:47 · Лига чемпионов
Педри: «Мы не заслужили выступать дальше в ЛЧ»
01:43 · Италия. Серия А
«Наполи» – первая за 18 лет итальянская команда с 5 победами в 5 матчах группы Лиги чемпионов
01:32 · Лига чемпионов
Спаллетти рассказал, как «Наполи» собирается обыгрывать «Ливерпуль» на «Энфилде»
Все новости
Рекомендуем