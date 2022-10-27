Спаллетти: «Ким - просто зверь»

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов «Наполи» обыграл со счетом 3:0 шотландский «Глазго Рейнджерс», практически обеспечив себе первое место в группе. Чтобы упустить его, подопечным Лучано Спаллетти надо будет крупно проиграть английскому «Ливерпулю».

Наставник «Наполи» доволен итогами очередной игры, а особо он решил выделить в составе своей команды корейского защитника Мин Дже Кима.

- Ким - просто невероятный зверь, сила, абсурдная сила. На тренировках он готов вкалывать за двоих и даже за троих. Он очень силен, - цитирует слова Лучано Спаллетти calcionapoli1926.it.