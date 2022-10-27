В плей-офф ЛЧ пробилась лишь одна команда из Испании. Судьба ещё одной определится в последнем туре

После пятого тура группового этапа Лиги чемпионов определилась большая часть участников плей-офф.

Мадридский «Реал» стал единственной на текущий момент командой из Испании, которая на сто процентов обеспечила себе выход из группы с немецким «Лейпцигом», украинским «Шахтёром» и шотландским «Селтиком».

Присоединиться к нему может другой столичный коллектив – «Атлетико». Это станет известно после матча заключительного тура, где «матрасники» отправятся на выезд в Португалию к «Порту».

Два других испанских клуба, «Барселона» и «Севилья», лишились шансов на выход в следующую стадию турнира.