Конте – о ничьей со «Спортингом»: «ВАР создаёт много проблем, «Тоттенхэм» заслужил победу»

Рулевой «Тоттенхэма» Антонио Конте недоволен исходом домашнего матча Лиги чемпионов против «Спортинга» (1:1).

В компенсированное ко второму тайму время судьи отменили гол Гарри Кейна после просмотра видеоповторов, чем остался недоволен итальянский специалист.

«ВАР приносит много проблем. Хотел бы я посмотреть, осмелились ли бы они отменить этот гол на стадионе какого-нибудь гранда. Слишком много несправедливости.

Второй тайм прошёл хорошо, мы играли интенсивно и заслуживали победу. Но все мы знаем, что нам помешало», – заявил Антонио Конте после матча.

«Тоттенхэм» возглавляет группу перед последним туром, имея в активе 8 очков. «Спортинг» и «Айнтрахт» набрали по 7 баллов, а «Марсель» – 6.