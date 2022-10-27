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Лига чемпионов

Спаллетти – об очередной победе «Наполи»: «Сыграли почти идеально»

27 Октября 2022 • 00:44 Комментировать
Наполи
3:0
Рейнджерс
окончен

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал успех своей команды в матче Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс».

Гости из Глазго получили в свои ворота три безответных мяча.

«Команда сыграла почти идеально, хотя поддерживать заданную нами планку очень непросто. Отдельной похвалы заслуживают футболисты, ранее получавшие меньше игровой практики – они отлично показали себя и были вознаграждены за работу на тренировках. «Наполи» смотрелся очень здорово», – заявил рулевой неаполитанцев после матча.

Перед финальным туром групповой стадии «Наполи» лидирует с 15 очками, опережая «Ливерпуль» на три балла. На следующей неделе командам предстоит очный матч в Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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