«Интер», «Ливерпуль» и «Порту» пополнили список участников плей-офф Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов подошли к концу матчи пятого тура. В Испании, Германии и Португалии следили за драмой в конце поединка «Атлетико» - «Байер» (2:2). В итоге «Порту» досрочно вышел из группы. Не обойдем стороной и повторное непопадание в плей-офф «Барселоны», которая пока набрала только четыре очка.
В любом случае список участников матчей навылет главного еврокубка еще раз пополнился.
Кто вышел в плей-офф на сегодняшний день?
Группа А: «Наполи», «Ливерпуль»;
Группа В: «Брюгге»; «Порту»;
Группа С: «Бавария» (1); «Интер» (2);
Группа E: «Челси»;
Группа F: «Реал»;
Группа G: «Манчестер Сити» (1), «Боруссия» Дортмунд (2);
Группа H: «ПСЖ», «Бенфика».
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