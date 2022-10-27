«Интер», «Ливерпуль» и «Порту» пополнили список участников плей-офф Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов подошли к концу матчи пятого тура. В Испании, Германии и Португалии следили за драмой в конце поединка «Атлетико» - «Байер» (2:2). В итоге «Порту» досрочно вышел из группы. Не обойдем стороной и повторное непопадание в плей-офф «Барселоны», которая пока набрала только четыре очка.

В любом случае список участников матчей навылет главного еврокубка еще раз пополнился.

Кто вышел в плей-офф на сегодняшний день?

Группа А: «Наполи», «Ливерпуль»;

Группа В: «Брюгге»; «Порту»;

Группа С: «Бавария» (1); «Интер» (2);

Группа E: «Челси»;

Группа F: «Реал»;

Группа G: «Манчестер Сити» (1), «Боруссия» Дортмунд (2);

Группа H: «ПСЖ», «Бенфика».