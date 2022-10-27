«Наполи» – третья команда в истории, забившая 20 голов после 5 туров группового этапа Лиги чемпионов

«Наполи» в очередной раз убедительно переиграл соперника в поединке Лиги чемпионов.

Встреча пятого тура группового этапа между «Наполи» и шотландским «Рейнджерс» завершилась победой итальянского коллектива – 3:0. После пяти туров команда Лучано Спаллетти возглавляет квартет с 15 набранными очками и разницей голов 20:4. Как отмечает Squawka, «Наполи» стал лишь третьей командой, преодолевшей отметку в 20 голов после пяти туров. Ранее это удавалось французскому «ПСЖ» (в сезоне 2017/18) и мюнхенской «Баварии» (в сезоне 2019/20).

В последнем туре «Наполи» сыграет в гостях против «Ливерпуля», отстающего на три очка. Оба коллектива уже гарантировали себе участие в плей-офф.