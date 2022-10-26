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Лига чемпионов

«Тоттенхэм» успел вырвать победу в матче со «Спортингом», но ВАР вернул ничью

26 Октября 2022 • 23:58 Комментировать
Тоттенхэм
1:1
Спортинг Л
окончен

Лидеры своей группы Лиги чемпионов «Тоттенхэм» и «Спортинг» провели достаточно равный и событийный матч. «Шпоры» начали резвее, но пропустили после рейда Маркуса Эдвардса и удара  в правый нижний угол. Англичане снова создавали момент за моментом, а забить смогли лишь за 10 минут до финального свистка после подачи углового, у ворот лучше всех сыграл Родриго Бентанкур - 1:1. На пятой компенсированной минуте скидка на Гарри Кейна, и форвард вырвал победу со счетом 2:1 и место в плей-офф. Но бурную радость омрачил ВАР - офсайд. 1:1 - всё решится в шестом туре.

Протокол игры  
Тоттенхэм1:1Спортинг Л
  22'Эдвардс Маркус (0:1)
(1:1) Бентанкур Родриго80'  
   
Льорис УгоРомеро Кристиан  67'Дайер ЭрикДэвис Бен 82' (Ленгле Клеман ( 82') Доэрти Мэтт 71' (Хиль Бриан ( 71') Перишич ИванБентанкур РодригоХёйбьерг Пьер-ЭмильЛукас Моура 82' (Эмерсон Жуниор ( 82') Сон Хын МинКейн Гарри
Запасные: Танганга ДжафетСессеньон РайанУайт ХарвиСарр ПапСанчес ДавинсонСкипп ОливерСпенс ДжедФорстер ФрейзерБиссума Ив
Адан АнтониоИнасиу ГонсалуКоатес Себастьян  41'Матеус РейсПорро ПедроСантуш Нуну II 62' (Назиньо Флавио ( 62') Морита Хидемаса 62' (Mateus Fernandes ( 62') Угарте Мануэль  83'Эдвардс Маркус 71' (Иссахаку Абдул ( 71') Тринкан Франсишку 71' (Артур VIII ( 71') Паулинью Жуан 75' (Сен-Жюст Джеремая ( 75')
Запасные: Рошинья КоштаКабрал ЖованеИзраэль ФранкоПаулу АндреМарса ХосеЭссугу ДариуАлександропулос Сотириос
26 октября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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