«Тоттенхэм» успел вырвать победу в матче со «Спортингом», но ВАР вернул ничью

Лидеры своей группы Лиги чемпионов «Тоттенхэм» и «Спортинг» провели достаточно равный и событийный матч. «Шпоры» начали резвее, но пропустили после рейда Маркуса Эдвардса и удара в правый нижний угол. Англичане снова создавали момент за моментом, а забить смогли лишь за 10 минут до финального свистка после подачи углового, у ворот лучше всех сыграл Родриго Бентанкур - 1:1. На пятой компенсированной минуте скидка на Гарри Кейна, и форвард вырвал победу со счетом 2:1 и место в плей-офф. Но бурную радость омрачил ВАР - офсайд. 1:1 - всё решится в шестом туре.