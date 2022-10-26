«Тоттенхэм» успел вырвать победу в матче со «Спортингом», но ВАР вернул ничью

Лидеры своей группы Лиги чемпионов «Тоттенхэм» и «Спортинг» провели достаточно равный и событийный матч. «Шпоры» начали резвее, но пропустили после рейда Маркуса Эдвардса и удара в правый нижний угол. Англичане снова создавали момент за моментом, а забить смогли лишь за 10 минут до финального свистка после подачи углового, у ворот лучше всех сыграл Родриго Бентанкур - 1:1. На пятой компенсированной минуте скидка на Гарри Кейна, и форвард вырвал победу со счетом 2:1 и место в плей-офф. Но бурную радость омрачил ВАР - офсайд. 1:1 - всё решится в шестом туре.
Протокол игры
|22'Эдвардс Маркус (0:1)
|(1:1) Бентанкур Родриго80'
Льорис Уго•Ромеро Кристиан• 67'Дайер Эрик•Дэвис Бен82' (Ленгле Клеман (82') •Доэрти Мэтт71' (Хиль Бриан (71') •Перишич Иван•Бентанкур Родриго•Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Лукас Моура82' (Эмерсон Жуниор (82') •Сон Хын Мин•Кейн Гарри
Адан Антонио•Инасиу Гонсалу•Коатес Себастьян• 41'Матеус Рейс•Порро Педро•Сантуш Нуну II62' (Назиньо Флавио (62') •Морита Хидемаса62' (Mateus Fernandes (62') •Угарте Мануэль• 83'Эдвардс Маркус71' (Иссахаку Абдул (71') •Тринкан Франсишку71' (Артур VIII (71') •Паулинью Жуан75' (Сен-Жюст Джеремая (75')
26 октября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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