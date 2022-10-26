«Наполи» выиграл пятый матч кряду, забив 3 мяча «Рейнджерс»

У «Рейнджерс» априори было мало шансы набрать очки в гостях у «Наполи», и всё здесь было кончено после стартовых 15 минут. Джованни Симеоне с правого края штрафной на грани офсайда пробил в дальнюю часть ворот. Вскоре он же замкнул навес Мариу Руя, поразив ближний угол. Танги Ндомбеле зарядил в перекладину.

Второй тайм был гораздо спокойнее, но не безголевым. На 80-й минуте после подачи углового Лео Эстигор ударом головой сделал счет разгромным.

«Наполи» выиграл пятый матч кряду, но пока не гарантировал себе первое место.

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