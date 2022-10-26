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Лига чемпионов

«Наполи» выиграл пятый матч кряду, забив 3 мяча «Рейнджерс»

26 Октября 2022 • 23:53 Комментировать
Наполи
3:0
Рейнджерс
окончен

У «Рейнджерс» априори было мало шансы набрать очки в гостях у «Наполи», и всё здесь было кончено после стартовых 15 минут. Джованни Симеоне с правого края штрафной на грани офсайда пробил в дальнюю часть ворот. Вскоре он же замкнул навес Мариу Руя, поразив ближний угол. Танги Ндомбеле зарядил в перекладину.

Второй тайм был гораздо спокойнее, но не безголевым. На 80-й минуте после подачи углового Лео Эстигор ударом головой сделал счет разгромным.

«Наполи» выиграл пятый матч кряду, но пока не гарантировал себе первое место.

Протокол игры  
Наполи3:0Рейнджерс
(1:0) Симеоне Джованни11'  
(2:0) Симеоне Джованни16'  
(3:0) Эстигор Лео80'  
Мерет АлексДи Лоренцо Джованни 86' (Дзаноли Алессандро ( 86') Эстигор ЛеоКим Мин-Чжэ  88'Руй Мариу  90'Ндомбеле ТангиЛоботка Станислав 83' (Дзербин Алессио ( 83') Элмас Эльиф 74' (Гаэтано Джанлука ( 74') Политано Маттео 73' (Лосано Ирвинг ( 73') Симеоне ДжованниРаспадори Джакомо 83' (Зелиньски Пётр ( 83')
Запасные: Кварацхелия ХвичаОсимхен ВикторИдасяк ГубертЗамбо-Ангисса Андре-ФранкОливера МатиасБоффели ВалериоЖуан Жезус
Макгрегор АлланТавернье ДжеймсКинг Леон 76' (Баришич Борна ( 76') Дэвис Бен II  9'Йылмаз РыдванЛандстрем Джон  42'Сэндс ДжеймсРайт Скотт 46' (Сакала Фэшн ( 46') Тильман Малик 67' (Арфилд Скотт ( 67') Кент РайанМорелос Альфредо 68' (Чолак Антонио-Мирко ( 68')
Запасные: Дэвис СтивенМаккрори РоббиМатондо РаббиДивайн АдамЛоури АлексМаклафлин Джон
26 октября. Стадион "Диего Армандо Марадона".

Видео

3:0. Гол Лео Эстигора (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:0. Гол Лео Эстигора (видео). Лига чемпионов. Футбол
Ндомбеле сотряс перекладину (видео). Лига чемпионов. Футбол
Ндомбеле сотряс перекладину (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:0. Гол Джованни Симеоне (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:0. Гол Джованни Симеоне (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Джованни Симеоне (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Джованни Симеоне (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Рейнджерс
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