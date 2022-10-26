«Наполи» выиграл пятый матч кряду, забив 3 мяча «Рейнджерс»

У «Рейнджерс» априори было мало шансы набрать очки в гостях у «Наполи», и всё здесь было кончено после стартовых 15 минут. Джованни Симеоне с правого края штрафной на грани офсайда пробил в дальнюю часть ворот. Вскоре он же замкнул навес Мариу Руя, поразив ближний угол. Танги Ндомбеле зарядил в перекладину.
Второй тайм был гораздо спокойнее, но не безголевым. На 80-й минуте после подачи углового Лео Эстигор ударом головой сделал счет разгромным.
«Наполи» выиграл пятый матч кряду, но пока не гарантировал себе первое место.
Протокол игры
|(1:0) Симеоне Джованни11'
|(2:0) Симеоне Джованни16'
|(3:0) Эстигор Лео80'
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни86' (Дзаноли Алессандро (86') •Эстигор Лео•Ким Мин-Чжэ• 88'Руй Мариу• 90'Ндомбеле Танги•Лоботка Станислав83' (Дзербин Алессио (83') •Элмас Эльиф74' (Гаэтано Джанлука (74') •Политано Маттео73' (Лосано Ирвинг (73') •Симеоне Джованни•Распадори Джакомо83' (Зелиньски Пётр (83')
Макгрегор Аллан•Тавернье Джеймс•Кинг Леон76' (Баришич Борна (76') •Дэвис Бен II• 9'Йылмаз Рыдван•Ландстрем Джон• 42'Сэндс Джеймс•Райт Скотт46' (Сакала Фэшн (46') •Тильман Малик67' (Арфилд Скотт (67') •Кент Райан•Морелос Альфредо68' (Чолак Антонио-Мирко (68')
26 октября. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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