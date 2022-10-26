«Айнтрахт» обыграл «Марсель» и запутал таблицу группы

«Айнтрахт» принимал «Марсель» в пятом туре Лиги чемпионов. Уже на третьей минуте Даити Камада прорвался по центру в штрафную и с 15 метров запустил мяч в правый нижний угол. В середине первого тайма с центра штрафной здорово пробил Маттео Гендузи - в касание и под перекладину. Тут же Рандаль Коло-Муани получил ответный пас от Марио Гётце и метров с восьми поразил дальний угол ворот. Французы ответили обилием атак, но отыграться не смогли - 1:2.

В этой группе все команды имеют шансы на выход в плей-офф.

Видео