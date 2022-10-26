«Айнтрахт» обыграл «Марсель» и запутал таблицу группы

«Айнтрахт» принимал «Марсель» в пятом туре Лиги чемпионов. Уже на третьей минуте Даити Камада прорвался по центру в штрафную и с 15 метров запустил мяч в правый нижний угол. В середине первого тайма с центра штрафной здорово пробил Маттео Гендузи - в касание и под перекладину. Тут же Рандаль Коло-Муани получил ответный пас от Марио Гётце и метров с восьми поразил дальний угол ворот. Французы ответили обилием атак, но отыграться не смогли - 1:2.
В этой группе все команды имеют шансы на выход в плей-офф.
Протокол игры
|(1:0) Камада Даити3'
|22'Гендузи Маттео (1:1)
|(2:1) Коло-Муани Рандаль27'
Трапп Кевин•Якич Кристиян•Смолчич Хрвое• 57'Н'Дика Эван•Эбимбе Эрик 75'79' (Алиду Фариде (79') •Ленц Кристофер45' (Пеллегрини Лука (45') •Камада Даити•Соу Джибриль•Линдстрём Йеспер69' (Роде Себастьян (69') •Гётце Марио•Коло-Муани Рандаль 54'79' (Борре Рафаэль (79')
Пау Лопес•М'Бемба Шансель•Балерди Леонардо•Жиго Самуэль60' (Юндер Дженгиз (60') •Клосс Жонатан86' (Суарес Луис III (86') • 86'Тавареш Нуну• 25'Ронжье Валентин•Верету Жордан• 40'Гендузи Маттео60' (Колашинац Сеад (60') •Арит Амин•Санчес Алексис
26 октября. Стадион "Дойче банк Парк".
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