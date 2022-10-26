Джованни Симеоне повторил достижение своего отца в Лиге чемпионов

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне отметился дублем в первом тайме матча Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс».

27-летний футболист стал лишь вторым аргентинцем, забившим четыре мяча в первых четырёх матчах в Лиге чемпионов в карьере – ранее это удавалось только его отцу Диего Симеоне, нынешнему тренеру мадридского «Атлетико».

Джованни Симеоне пополнил ряды «Наполи» минувшим летом, перебравшись из «Вероны» на правах аренды с обязательством выкупа при определённых условиях. В десяти матчах текущей кампании форвард поразил чужие ворота шесть раз во всех соревнованиях.