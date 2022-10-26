«Порту» устроил «Брюгге» разгром на чужом поле

Досрочно вышедший в плей-офф «Брюгге» провалил домашний матч с «Порту». Мехди Тареми в первом тайме оказался один на один с голкипером и пробил выше ворот. В новой подобной ситуации форвард уже не сплоховал и пробил мимо Симона Миньоле. Сразу после перерыва голкипер гостей парировал два подряд 11-метровых от разных игроков. Вскоре Эванилсон после рикошета от защитника в падении удвоил счет. В контратаке Стефен Эустакиу сделал результат разгромным. И затем снова быстрый выпад, точку в котором поставил Тареми.
«Порту» второй с 9 очками и перевесом в пять баллов над «Атлетико».
Протокол игры
|33'Тареми Мехди (0:1)
|57'Эванилсон (0:2)
|60'Эустакиу Стефен (0:3)
|70'Тареми Мехди (0:4)
Миньоле Симон•Одои Денис 28'72' (Bjorn Meijer (72') •Мехеле Брэндон•Abakar Sylla 55'72' (Боята Дедрик (72') •Бушанан Тажон•Нильсен Каспер80' (Аудоор Линнт (80') •Рафаэль Онедика 56'81' (Баланта Эдер (81') •Ванакен Ханс•Сков-Ольсен Андреас72' (Нуса Антонио (72') •Ютгла Ферран•Ланг Ноа
Кошта Диогу•Пепе VI89' (Мартинес Антонио III (89') •Кардозу Фабиу•Карму Давид• 49'Занузи Зайду77' (Верон Габриэл (77') •Отавио Эдмилсон• 42'Эустакиу Стефен 29'77' (Венделл Боргес (77') •Урибе Матеус• 65'Галено Вандерсон77' (Кошта Бруну (77') •Эванилсон89' (Консейсау Родригу (89') •Тареми Мехди
26 октября. Стадион "Ян Брейдель" (Брюгге).
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