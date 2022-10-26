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Лига чемпионов

«Порту» устроил «Брюгге» разгром на чужом поле

26 Октября 2022 • 21:37 Комментировать
Брюгге
0:4
Порту
окончен

Досрочно вышедший в плей-офф «Брюгге» провалил домашний матч с «Порту». Мехди Тареми в первом тайме оказался один на один с голкипером и пробил выше ворот. В новой подобной ситуации форвард уже не сплоховал и пробил мимо Симона Миньоле. Сразу после перерыва голкипер гостей парировал два подряд 11-метровых от разных игроков. Вскоре Эванилсон после рикошета от защитника в падении удвоил счет. В контратаке Стефен Эустакиу сделал результат разгромным. И затем снова быстрый выпад, точку в котором поставил Тареми.

«Порту» второй с 9 очками и перевесом в пять баллов над «Атлетико».

Протокол игры  
Брюгге0:4Порту
  33'Тареми Мехди (0:1)
  57'Эванилсон (0:2)
  60'Эустакиу Стефен (0:3)
  70'Тареми Мехди (0:4)
Миньоле СимонОдои Денис  28' 72' (Bjorn Meijer ( 72') Мехеле БрэндонAbakar Sylla  55' 72' (Боята Дедрик ( 72') Бушанан ТажонНильсен Каспер 80' (Аудоор Линнт ( 80') Рафаэль Онедика  56' 81' (Баланта Эдер ( 81') Ванакен ХансСков-Ольсен Андреас 72' (Нуса Антонио ( 72') Ютгла ФерранЛанг Ноа
Запасные: Сандра СиссеЯремчук РоманЛарин КайлСоболь ЭдуардШинтон НикЛамменс Сенне
Кошта ДиогуПепе VI 89' (Мартинес Антонио III ( 89') Кардозу ФабиуКарму Давид  49'Занузи Зайду 77' (Верон Габриэл ( 77') Отавио Эдмилсон  42'Эустакиу Стефен  29' 77' (Венделл Боргес ( 77') Урибе Матеус  65'Галено Вандерсон 77' (Кошта Бруну ( 77') Эванилсон 89' (Консейсау Родригу ( 89') Тареми Мехди
Запасные: Маркано ИванBernardo FolhaГруйич МаркоЛодер ДэнниРамош КлаудиуБоржеш ГонсалуФранко Андре
26 октября. Стадион "Ян Брейдель" (Брюгге).

Видео

0:4. Гол Мехди Тареми (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:4. Гол Мехди Тареми (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:3. Гол Стивена Эуштакиу (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:3. Гол Стивена Эуштакиу (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:2. Гол Эванилсона (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:2. Гол Эванилсона (видео). Лига чемпионов. Футбол
Кошта отражает два пенальти (видео). Лига чемпионов. Футбол
Кошта отражает два пенальти (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:1. Гол Мехди Тареми (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:1. Гол Мехди Тареми (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Порту
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