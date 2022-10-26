«Порту» устроил «Брюгге» разгром на чужом поле

Досрочно вышедший в плей-офф «Брюгге» провалил домашний матч с «Порту». Мехди Тареми в первом тайме оказался один на один с голкипером и пробил выше ворот. В новой подобной ситуации форвард уже не сплоховал и пробил мимо Симона Миньоле. Сразу после перерыва голкипер гостей парировал два подряд 11-метровых от разных игроков. Вскоре Эванилсон после рикошета от защитника в падении удвоил счет. В контратаке Стефен Эустакиу сделал результат разгромным. И затем снова быстрый выпад, точку в котором поставил Тареми.

«Порту» второй с 9 очками и перевесом в пять баллов над «Атлетико».

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