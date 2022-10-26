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Лига чемпионов

«Тоттенхэм» обнародовал состав на матч со «Спортингом»

26 Октября 2022 • 21:31 Комментировать
Тоттенхэм
0:1
Спортинг Л
1 1.57 X 4.20 2 5.80
1-й тайм

Лидирующий в группе D группового раунда Лиги чемпионов «Тоттенхэм» еще не обеспечил себе ничего - команда может опуститься при определенном раскладе и на последнее место в группе. Сегодня вечером клуб сыграет дома с лиссабонским «Спортингом», и накануне игры итальянский специалист Антонио Конте, являющийся главным тренером «шпор», обнародовал стартовый состав своей команды.

«Тоттенхэм»: Льорис, Догерти, Роберо, Дайер, Дэвис, Перишич, Бентакур, Хёйбьерг, Лукас Моура, Хынмин, Кейн.

Матч пятого тура группового раунда самого престижного клубного турнира европейского футбола между «Тоттенхэмом» и «Спортингом» начнется в 22 часа по московскому времени, следить за его событиями можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, которая будет доступна по ссылке на наш сайт.

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ТОТТЕНХЭМ СПОРТИНГ Л
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