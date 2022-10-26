Голкипер «Порту» установил современный рекорд Лиги чемпионов по отражённым пенальти

Вратарь «Порту» Диогу Кошта снова не позволил соперникам забить с одиннадцатиметровой точки.

23-летний португалец спас свою команду на 51-й минуте матча Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге», когда к точке подошёл Ноа Ланг. По информации Opta, Кошта стал первым вратарём, отразившим три пенальти в одном розыгрыше Лиги чемпионов с момента начала ведения подсчётов (сезон 2003/04). После успеха своего голкипера «драконы» вдохновились в атаке, отправив в ворота соперников ещё три гола в течение двадцати минут.

Победа в сегодняшней встрече позволит «Порту» сделать серьёзную заявку на выход в 1/8 Лиги чемпионов вслед за «Брюгге». На счету бельгийцев и португальцев 10 и 9 очков соответственно, а идущий третьим «Атлетико» набрал только четыре балла.