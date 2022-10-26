Конте: «Выход в плей-офф Лиги чемпионов — задача для «Тоттенхэма»

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о цели лондонского клуба на оставшиеся два поединка Лиги чемпионов.

«Выход в следующий этап турнира — важная задача каждого клуба. Это важно для нашего клуба, болельщиков, для всех нас. Мы говорим о действительно большом турнире», – заявил итальянский специалист, чьи слова цитирует пресс-служба УЕФА. По мнению тренера, из-за статуса Лиги чемпионов каждый внутри коллектива хочет выйти в плей-офф.

Напомним, что «Тоттенхэм» проведёт матч пятого тура главного еврокубка против «Спортинга» сегодня. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. «Шпоры» лидируют в своём квартете с семью баллами.

