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Лига чемпионов

​Оборвалась «сухая» серия «Брюгге» в Лиге чемпионов

26 Октября 2022 • 20:30 Комментировать
Брюгге
0:1
Порту
1 3.10 X 3.45 2 2.30
2-й тайм

«Брюгге» впервые в своей истории раздобыл путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Это стало возможным благодаря 10 набранным очкам в четырёх прошедших турах группового этапа. «Чёрно-синие» не просто не проигрывали, а даже не пропускали – 1:0, 4:0, 2:0, 0:0.

И вот в пятом туре Лиги чемпионов «сухая» серия «Брюгге» оборвалась. Команда пропустила в домашнем матче против «Порту» на 33-й минуте – отличился Мехди Тареми.

Таким образом, серия «Брюгге» без пропущенных голов в этом розыгрыше Лиги чемпионов составила 392 минуты.

Следить за развитием событий в матче между «Брюгге» и «Порту» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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