Гвардиола сообщил о травме Холанна

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн травмировался по ходу вчерашнего матча групповой стадии Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:0). Об этом во время беседы с журналистами поведал главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

«Пока не знаю, насколько серьезна его травма. В перерыве я разговаривал с медицинским штабом. Врачи были немного взволнованы, однако сам Холанн передвигался нормально. Нужно дождаться обследования», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В нынешнем сезоне Холанн отметился 17 забитыми мячами в 11 поединках Английской премьер-лиги.