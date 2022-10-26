Рейна подвёл итоги матча с «Манчестер Сити»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна высказался о ничейном результате в поединке с «Манчестер Сити» (0:0) в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Тяжелый матч для нас. Мы очень рады, что гарантировали себе выход в плей-офф. Это очень непростой сезон, у нас напряженный календарь. Но выход в следующий раунд ЛЧ несомненно придаст нам уверенности», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

По итогам пяти туров «шмели» с восемью баллами занимают второе место в группе G. В заключительном матче немецкий коллектив встретится с «Копенгагеном».