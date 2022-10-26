Беллингем оценил ничью с «Манчестер Сити»

Центральный полузащитник Джуд Беллингем, выступающий за дортмундскую «Боруссию», прокомментировал ничейный результат в поединке против «Манчестер Сити» (0:0) в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы отлично проявили себя в защитных действиях. С таким соперником, как «Манчестер Сити», очень непросто сыграть на ноль. Так что этот результат выглядит многообещающе. В целом мы довольны, хотя все равно есть моменты, над которыми нужно работать», - приводит слова англичанина пресс-служба УЕФА.

После пяти проведенных туров «Боруссия» с восемью баллами занимает второе место в таблице своего квартета.