Иско высказался о своём голе за «Севилью» в Лиге чемпионов

Хавбек «Севильи» Иско пообщался с представителями СМИ после матча с «Копенгагеном» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Испанский клуб отпраздновал победу со счетом 3:0, в активе полузащитника один забитый мяч.

«Севилья» добилась того, чего хотела. Это для нас первая победа в ЛЧ. Нужно продолжать в том же духе.

Мой гол? Всегда приятно забивать и помогать команде. Я очень рад, что порадовал болельщиков и внес вклад в победу», - цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.

Перед заключительным туром «Севилья» с пятью баллами занимает третье место в своей группе.