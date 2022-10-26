Гвардиола объяснил замену Холанна в матче с «Боруссией»

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн провел всего один тайм за «Манчестер Сити» во вчерашнем матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». В перерыве скандинавский игрок был заменен. Это решение прокомментировал наставник «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Замена Холанна? У него поднялась температура перед матчем, у Канселу тоже. Они были уставшими, поэтому я принял решение произвести замены», - цитирует испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

После пяти туров «Манчестер Сити» с 11 баллами лидирует в группе G. В заключительном туре подопечные Гвардиолы встретятся с «Севильей».