Тренер «Шахтёра»: «Ещё одно чудо от команды в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Шахтёра» Игор Йовичевич высказался о ничейном результате в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком». Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Очередное чудо в исполнении моих подопечных. Мы работаем над этим проектом всего несколько месяцев и уже чувствуем себя семьей. «Шахтёр» гарантировал себе место в Лиге Европы, и это для нас очень важно. Это поможет команде побыстрее повзрослеть и набраться опыта», - цитирует хорватского тренера пресс-служба УЕФА.

После пяти туров «Шахтёр» с шестью баллами занимает третье место в таблице своей группы.