Гвардиола прокомментировал промах Мареза с пенальти

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заступился за вингера команды Рияда Мареза, не сумевшего реализовать пенальти в гостевом поединке с дортмундской «Боруссией» (0:0) в пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Марез очень хотел отметиться голом. Он первым вызвался подойти к точке и нанес удар. В дальнейшем Рияд будет практиковаться в этом навыке. Он не первый и не последний, кто не забил пенальти. Мы решим этот момент», - цитирует испанского специалиста пресс-служба «горожан».

По итогам пяти туров групповой стадии «Манчестер Сити» с 11 очками лидирует в своей группе.