Капитан «Шахтёра» оценил результат матча с «Селтиком»

Полузащитник и капитан «Шахтёра» Тарас Степаненко дал интервью после гостевого поединка с шотландским «Селтиком» в пятом туре группой стадии Лиги чемпионов. Встреча в Глазго завершилась вничью со счетом 1:1.

«Добились хорошего результата, у нас будет евровесна. Продолжаем играть в том же духе. Такая команда заслуживает продолжить свой путь», - приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

Перед заключительным туром «Шахтёр» занимает третье место в своей группе. Чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, украинскому клубу нужно в заключительном матче группового этапа победить немецкий «РБ Лейпциг».