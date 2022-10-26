Беллингем: «Мы очень хорошо защищались»

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграл по нулям с дортмундской «Боруссией», и нападающий немецкого клуба Джуд Беллингем считает это безусловной заслугой своей команды. Эта ничья позволила «Боруссии» застолбить за собой место в плей-офф, она выйдет туда со второй позиции в группе.

- Мы очень хорошо действовали в защите. не так много команд могут сохранить свои ворота в неприкосновенности, играя против «Манчестер Сити». Тем не менее, есть легкое чувство досады - могли все-таки и выиграть. В целом, довольны главным - вышли в следующий раунд, - цитирует Беллингема BT Sport.