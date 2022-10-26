Гвардиола доволен итогами игры

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграл по нулям с дортмундской «Боруссией», и наставник чемпионов Англии доволен итогами игры - его команда лидирует в группе, да и соперника, заявил Гвардиола, не обидели.

- В первом тайме выявились проблемы с прессингом, у нас он не совсем получался, и потому пришлось вносить коррективы. Во втором тайме прессинг получался лучше. И потому играли мы спокойнее, добившись нужного результата. Мы снова гарантировали себе первое место в группе, и Дортмунд также тоже должен пройти дальше, они должны быть довольны, - цитирует слова Гвардиолы BBC Radio 5.