Гвардиола: «Конечно, с пенальти есть проблема. Мы не забили то ли 24, то ли 25 раз»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал нулевую ничью с дортмундской «Боруссией» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Специалист отметил, что в первом тайме команда позволяла немецкой команде совершать контрвыпады, однако вторую половину игры манчестерский коллектив держал под контролем.

«Конечно, с пенальти есть проблема. Мы не забили то ли 24, то ли 25 раз, причем большую часть – в Лиге чемпионов. Это слишком много», - приводит слова Гвардиолы BT Sport.

Наставник английской команды также отметил, что в дальнейшем тренерский штаб решит будет ли Марез продолжать выполнять одиннадцатиметровые удары.