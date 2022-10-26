В плей-офф ЛЧ пополнение: встречаем «Челси», «ПСЖ», «Боруссию» и «Бенфику»

В Лиге чемпионов завершились некоторые матчи пятого тура группового раунда. После неудачного старта «Челси» выиграл третий поединок подряд и гарантировал себе плей-офф главного еврокубка. Мадридский «Реал» гарантировал себе одно из первых мест еще две недели назад, поэтому поражение от «РБ Лейпцига» ничего не изменило. В группе G ничья «Боруссии» Дортмунд и «Манчестер Сити» стала «гроссмейстерской» - немцы финишируют вторыми, «горожане» - первыми. «ПСЖ» и «Бенфика» синхронно победили и стали недостижимы для других конкурентов.

Кто вышел в плей-офф на сегодняшний день?

Группа А: «Ливерпуль»;

Группа В: «Брюгге»;

Группа С: «Бавария»;

Группа E: «Челси»;

Группа F: «Реал»;

Группа G: «Манчестер Сити» (1), «Боруссия» Дортмунд (2);

Группа H: «ПСЖ», «Бенфика».