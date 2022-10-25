«Манчестер Сити» не пропустил в Дортмунде и выиграл группу

«Манчестер Сити» для завоевания первого места в группе Лиги чемпионов было достаточно не проиграть в Дортмунде. Штефан Ортега выручил после прорыва Карима Адейеми. Юссуфа Мукоко чудом не забил после флангового прострела - рядом со штангой. После перерыва Рияд Марез заработал пенальти и сам вызвался бить, мощный удар, и голкипер парировал. В итоге 0:0, «Манчестер Сити» занял первое место, «Боруссия» - второе, «Севилья» - третье, «Копенгаген» - последний. Финальный тур - формальность.

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