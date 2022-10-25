«Манчестер Сити» не пропустил в Дортмунде и выиграл группу

«Манчестер Сити» для завоевания первого места в группе Лиги чемпионов было достаточно не проиграть в Дортмунде. Штефан Ортега выручил после прорыва Карима Адейеми. Юссуфа Мукоко чудом не забил после флангового прострела - рядом со штангой. После перерыва Рияд Марез заработал пенальти и сам вызвался бить, мощный удар, и голкипер парировал. В итоге 0:0, «Манчестер Сити» занял первое место, «Боруссия» - второе, «Севилья» - третье, «Копенгаген» - последний. Финальный тур - формальность.
Протокол игры
Кобель Грегор•Зюле Никлас•Хуммельс Матс• 88'Шлоттербек Нико•Азар Торган82' (Вольф Мариус (82') •Адейеми Карим73' (Мален Дониэлл (73') •Беллингем Джуд•Джан Эмре•Брандт Юлиан•Джованни Рейна87' (Пападопулос Антониос (87') •Мукоко Юссуфа82' (Модест Антони (82')
Ортега Штефан•Стоунс Джон•Диаш Рубен•Аке Натан•Канселу Жоау 7'46' (Силва Бернарду (46') •Марез Рияд88' (Палмер Коул (88') •Родри Эрнандес•Гюндоган Илкай• 59'Фоден Фил81' (Грилиш Джек (81') •Альварес Хулиан• 31'Холанн Эрлинг46' (Аканджи Мануэль (46') 72'
25 октября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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