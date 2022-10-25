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Лига чемпионов

«Манчестер Сити» не пропустил в Дортмунде и выиграл группу

25 Октября 2022 • 23:51 Комментировать (1)
Боруссия Д
0:0
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» для завоевания первого места в группе Лиги чемпионов было достаточно не проиграть в Дортмунде. Штефан Ортега выручил после прорыва Карима Адейеми. Юссуфа Мукоко чудом не забил после флангового прострела - рядом со штангой. После перерыва Рияд Марез заработал пенальти и сам вызвался бить, мощный удар, и голкипер парировал. В итоге 0:0, «Манчестер Сити» занял первое место, «Боруссия» - второе, «Севилья» - третье, «Копенгаген» - последний. Финальный тур - формальность.

Протокол игры  
Боруссия Д0:0Манчестер Сити
Кобель ГрегорЗюле НикласХуммельс Матс  88'Шлоттербек НикоАзар Торган 82' (Вольф Мариус ( 82') Адейеми Карим 73' (Мален Дониэлл ( 73') Беллингем ДжудДжан ЭмреБрандт ЮлианДжованни Рейна 87' (Пападопулос Антониос ( 87') Мукоко Юссуфа 82' (Модест Антони ( 82')
Запасные: Роте ТомКулибали СумайлаПасслак ФеликсУнбехаун ЛукаМайер Александер IIАлле Себастьян
Ортега ШтефанСтоунс ДжонДиаш РубенАке НатанКанселу Жоау  7' 46' (Силва Бернарду ( 46') Марез Рияд 88' (Палмер Коул ( 88') Родри ЭрнандесГюндоган Илкай  59'Фоден Фил 81' (Грилиш Джек ( 81') Альварес Хулиан  31'Холанн Эрлинг 46' (Аканджи Мануэль ( 46'  72')
Запасные: Льюис РикоЛапорт ЭмерикЭдерсон МораесУилсон-Эсбранд ДжошДе Брёйне КевинКарсон Скотт
25 октября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

Видео

Боруссия Дортмунд - Манчестер Сити. Нереализованный пенальти Мареза (видео). Лига чемпионов. Футбол
Боруссия Дортмунд - Манчестер Сити. Нереализованный пенальти Мареза (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Манчестер Сити Боруссия Дортмунд
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
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CELTIC FROST
26 Октября 2022 в 00:08
Марез к точке больше подпускать нельзя. Никогда. Я не знаю, испортил процент пеналей больше кто-либо из известных игроков, чем он. Поплыл, товарищ Рияддд)
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