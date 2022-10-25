«Шахтёр» отстоял ничью в гостях у «Селтика»

«Шахтёр» гостил у «Селтика» в матче пятого тура Лиги чемпионов. В конце первого тайма после удара Лиэля Абады мяч отскочил к Георгиосу Якумакису, и тот в падении добавил мяч в сетку. До перерыва голкиперы по разу здорово сыграли, предотвратив верные голы. Во втором тайме Геннадий Зубков упустил явный момент, но вскоре Михаил Мудрик все же сравнял счет. В контратаке вундекинд прорвался к линии штрафной, обыграв опекуна и точно пробил. В оставшееся время команды обменивались моментами, но в итоге 0:0. Украинцы сыграют в еврокубках весной и поборются за второе место. Их соперник вылетает.