«Шахтёр» отстоял ничью в гостях у «Селтика»

«Шахтёр» гостил у «Селтика» в матче пятого тура Лиги чемпионов. В конце первого тайма после удара Лиэля Абады мяч отскочил к Георгиосу Якумакису, и тот в падении добавил мяч в сетку. До перерыва голкиперы по разу здорово сыграли, предотвратив верные голы. Во втором тайме Геннадий Зубков упустил явный момент, но вскоре Михаил Мудрик все же сравнял счет. В контратаке вундекинд прорвался к линии штрафной, обыграв опекуна и точно пробил. В оставшееся время команды обменивались моментами, но в итоге 0:0. Украинцы сыграют в еврокубках весной и поборются за второе место. Их соперник вылетает.
Протокол игры
|(1:0) Якумакис Георгиос34'
|58'Мудрик Михаил (1:1)
Харт Джо•Юранович Йосип•Картер-Викерс Кэмерон•Дженц Мориц•Тэйлор Грэг•Хатате Рео84' (Тернбулл Дэвид (84') •О'Райли Мэттью•Абада Лиэль66' (Форрест Джеймс (66') •Хакшабанович Сеад65' (Маеда Даизен (65') •Фурухаси Кёго66' (Муй Аарон (66') •Якумакис Георгиос
Трубин Анатолий•Лукас Тэйлор•Бондарь Валерий• 50'Матвиенко Николай• 31'Михайличенко Богдан•Степаненко Тарас• 56'Зубков Александр• 90'Бондаренко Артём•Судаков Георгий90' (Кривцов Сергей (90') •Мудрик Михаил90' (Петряк Иван (90') •Траоре Лассина57' (Сикан Даниил (57')
25 октября. Стадион "Селтик Парк".
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