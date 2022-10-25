Тренер «Копенгагена» прокомментировал поражение от «Севильи»

Наставник «Копенгагена» Якоб Нееструп высказался о поражении «Севилье» со счётом 0:3 в пятом туре Лиги чемпионов.

«Я так разочарован тем, что мы так и не забили в первом тайме, хотя оказывались в очень хороших позициях в штрафной соперника. Остается развести руками. Мы упустили несколько превосходных шансов», – приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА. Нееструп отметил, что берёт ответственность за поражение.

Напомним, что неудача на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» лишила датский коллектив шансов на продолжение еврокубковой кампании.

